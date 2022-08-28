學童們想盡辦法煽風、吹氣，以幫助火苗燃燒。（陳夢茹攝）

桃園市消防局28日舉行「一日小小火災調查員」活動，總共有5大闖關互動關卡。（陳夢茹攝）

消防局長謝呂泉表示，盼這次參加活動的學童可以滿載而歸，更期待能激發學童對自然科學的興趣。（陳夢茹攝）

「蚊香若沒熄滅就丟進垃圾桶會引發火災嗎？」桃園市消防局28日於防災教育館舉辦「一日小小火災調查員」，5大互動關卡教授基本防火知識，吸引80名學童參與。李小妹妹直呼，沒想到蚊香未熄滅居然可以燒成大火，以後會更加小心。

消防局指出，今年7月某日凌晨，位於平鎮區的1棟透天住宅發生火警，消防人員趕抵現場時1樓已經全面燃燒，經搶救後順利將火勢熄滅，但火災現場門窗緊閉，屋主更表示已半個月沒回家，不曉得為何會起火，火調人員抽絲剝繭才發現起火位置是飲水機，還發現已罹難的兇手，竟是家中老鼠咬壞電線導致短路。

消防局說，多數民眾對於火災原因調查較為陌生，為此特別於28日舉辦「一日小小火災調查員」活動，以國小3至6年級的學生為主要對象，總計有5大關卡包括電電吃三碗公、油，你原來長這樣、什麼？菸蒂也會燒、我是神攝手及調查小幫手，藉由闖關競賽、互動體驗的方式，帶領學童瞭解火災調查的工作內容及火災成因，一邊玩樂一邊學習。

其中在「什麼？菸蒂也會燒」的關卡中，各小組將紙張揉成團、撕成片狀塞進垃圾桶中，再丟下未熄滅的蚊香，讓學童觀察小小火苗是如何將紙燒出洞，進而演變成大火。學童們也想盡辦法煽風、吹氣，助火苗燃燒，看著煙越來越大、逐漸變成黑煙甚至出現火勢，更有學童直呼「濃煙好大我不喜歡」。

消防局長謝呂泉說，經統計調查發現，家中如有人有抽菸習慣，引起的火災件數非常多，希望藉此活動讓學童回家可以幫忙留意、勸阻，而電線火災案件也不少，活動中也會告訴學童們一些正確的防火知識，如延長線插頭不要插太多、離開要記得拔起來等。

謝呂泉另提及，火調工作是火災搶救以外同樣重要的環節，透過調查人員的抽絲剝繭、還原真相，往往是輔助司法判決的關鍵，火災鑑識工作中實驗室鑑定儀器的運用更是解讀證物的重要利器，盼這次參加活動的學童可以滿載而歸，更期待能激發學童對自然科學的興趣。