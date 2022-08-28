立法院副院長蔡其昌28日上午在同黨立、市議員陪同下到大里內新市場掃街，一一爭取攤商與逛市場的婆媽支持。（馮惠宜攝）

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌28日上午到大里內新市場拜票，他批盧團隊四年來在大里沒有做出任何建設，大家好不容易爭取到的夏田產業園區，還被議員發現市府想把水肥廠設置在那；對此，台中市政府回應新設工業區依法應畫設污水處理廠用地，處理園區內事業廢水，目前正依環評法等規定辦理二階環評審查中。

蔡其昌今（28日）上午在同黨立委何欣純、市議員李天生、林德宇以及民進黨市議員參選人張芬郁陪同下到大里內新市場掃街，一一爭取攤商與逛市場的婆媽支持，面對媒體詢問，外傳爭取連任的盧秀燕競選總部比照本屆將設在大里，是否代表要搶攻大里票倉？他也做出回應。

蔡其昌說，看不出盧市府這四年來，對大里有任何願景、任何想法、做了什麼建設，唯一看到的是好不容易大家為中小企業爭取到的夏田產業園區，被李天生議員發現盧秀燕想把水肥廠設置在夏田產業園區，導致群情激憤。

他也強調，競選總部設在哪裡，那是每個人選戰佈局的考量，但是市民的投票，是以有沒有做事、有沒有建設、有沒有改變、有沒有更為光榮驕傲，這才是市民投票的依據。

台中市政府強調，夏田產業園區目前爲環評階段，園區依規定劃設污水處理廠用地，就園區內工廠產生事業廢水，統一排入區內污水管線至污水處理廠集中處理，目前正依環評法等規定辦理二階環評審查中。

此外，市府積極推動大里區各項建設，包括南門橋改建拓寬，已於上月25日開放通車，車道並拓寬一倍由2車道變成4車道，紓解區域交通；另，「大里區光正段二期社會住宅」去年初動土，斥資超過10億元，預計113年完工；而大里益民國小新建活動中心及地下停車場預定明年5月底完工。