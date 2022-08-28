女星大S（徐熙媛）去年11月結束與汪小菲10年婚姻，有傳言汪小菲婚內出軌網紅張穎穎，而兩人始終沒有官宣這段戀情，而他在直播時還被網友抓包牆上仍掛著與大S的婚紗照，外界紛紛猜測汪小菲是否餘情未了，但近日汪小菲終於在直播時說出了自己之所以離婚的原因，坦言就像是被解開了束縛一樣。

近日汪小菲在直播時被問到離婚問題，他坦言在還沒有離婚的時候，經常會感覺到很累，因為自己的房屋和父母都在北京，但是自己卻要居住在台北；突感慨的說：「你們知道那個時候我有多辛苦嗎？我每個禮拜都要來回飛，那時還沒有創業，沒有麻六記，然後俏江南也沒有了，當時的自己都不知道自己每天都在幹什麼，渾渾噩噩的，就這樣一直在兩個地方來回奔波！」似乎沒有能讓汪小菲踏實的事。

汪小菲自曝當時兩地來回奔波，非常累人。(圖/微博)

而大S搬回台北後，則有傳出她住不慣北京這件事；兩人結婚後，和一雙兒女在台定居，汪小菲則在兩岸間往返經營生意，但這2年全球疫情嚴峻，汪小菲每次來台都要隔離太耗費時間，因此他和大S商量希望一家人能搬到北京去住，但卻遭到女方拒絕。

汪小菲坦言現在過得很開心。(圖/微博)

在兩人當初所一塊參加的綜藝節目中，汪小菲只要有什麼地方沒有達到大S的心意，她便露出臉色不悅，事實上，不過是因為大S在參加節目前，不幸流產，情緒格外的脆弱。之後汪小菲對老婆呵護備至，也順利生下2寶，反而是大S生活重心都在小孩上，據說夫妻倆已經長達四年半沒享受過兩人世界。

汪小菲在直播中吐露離婚後的真實心聲：「不過現如今自己真的特別開心，因為自己能一直住在北京了，也能在一個地方待住了，不用來回奔波，老天爺還是很公平的！」汪小菲慶幸自己現在總算能好好陪伴父母，並努力經營事業，對現在的汪小菲來說，或許自由才是最重要的。