《十三門徒》在酷兒影展舉行世界首映。（酷兒影展提供）

以拍攝同志情慾題材見長的香港導演雲翔，新作《十三門徒》於27日晚間於台灣國際酷兒影展舉行世界首映，現場座無虛席。影展預售票期間創下秒殺紀錄，眾多觀眾引頸期盼，一同見證《十三門徒》第1次公開放映。

《十三門徒》講述的是學者招募了12位「門徒」到避世莊園一起進行實驗討倫哲學和情慾流動的操演，以尋求柏拉圖等古典學說辯證的終極解答，然而過程越演愈發離奇及不可收拾。

由於雲翔導演新作正在拍攝中，所以無緣來台共襄盛舉世界首映，映後由片中演員林裕盛、吳亦展、劉宜豪、黃偉凱與遲駿騰連袂出席，分享拍攝期間的經驗甘苦談。部分演員除了參與演出之外，本業橫跨歌手、網拍業者、工程師等各行各業，可以說是素人出演。

被問到如何適應拍攝大量裸露戲，遲駿騰表示，自己的演出雖然當中尺度最小的，但認為裸露之於此片是展現藝術的多重面向以及生命的體悟，並非只是單純的情色；而黃偉凱則分享，雲翔導演以「怕什麼，人一生只有一次」來開導演員放下包袱，展現身體最真實的一面。

策展人游婷敬認為，此片有著雲翔導演一貫特立獨行的風格，不受拘束、裸露、男色、性張力、群交等元素，甚至更進階於以往作品。透過打破禁忌與道德觀的行為，思考其中的人性，可以說是導演至今集大成之作。