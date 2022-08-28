清水高中人工智慧專題實作營隊「人工智慧基礎課程：AI影像辨識活動」，日前於清水高中自造實驗室舉行，共30位高中職校學生參加。教育局長楊振昇說，學生的科技素養從高中奠定基礎，培養未來科技人才，為智慧科技城市深耕。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕重視學校科技教育，尤其AI人工智慧和大數據，從日常生活中的智慧手機語音互動、人臉解鎖及家中智能家電控制；從路上的車牌辨識、車流統計到智慧交通監控。

教育局指出，此次課程內容結合高中科技領域課程，使學生了解影像處理的基本觀念與關鍵影像處理模組，並利用實際案例，如錢幣辨識、人臉辨識等實作課程，讓學員能進一步掌握AI相關基本知識與技術應用。活動當日，靜宜大學資訊學院長蔡英德也出席開幕式。

教育局指出，台中市立清水高中自造實驗室6年前創辦，是教育部補助推動3D列印普及教育計畫海線地區的推廣學校，目標在發展海線創客教育資源中心、學生創意發想搖籃及社區科技探索基地。

清水高中校長蕭建華表示，自造實驗室培養許多優秀創客人才，錄取台灣大學、交通大學、中興大學、高雄師範大學、靜宜大學及逢甲大學等相關科系，也都成為大學創客的主力，深具教育意義義。