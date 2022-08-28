南美館舉辦3場百鬼漫遊Cosplay午夜場活動，最終回27日晚間落幕。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展開展迄今，參觀人次已突破18萬人次。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

台南市美術館從6月25日展出「亞洲的地獄與幽魂」以來，爆紅的殭屍炒熱話題，2個月參觀人次已突破18萬人次，南美館今天指出，9月起平日上午時段不需預約即可看展，方便臨時到訪的外地遊客參觀。

「亞洲的地獄與幽魂」特展開展以來引起許多鬼怪話題的討論，南美館也於俗稱鬼月的農曆7月鬼門開、中元節及鬼門關的隔天，一連舉辦3場百鬼漫遊Cosplay午夜場活動，開放膽大觀眾體驗夜闖美術館，最終回「重回三途川」已於27日晚間落幕。

館方統計，3場活動參與者近67％是首度造訪南美館，其中，從外縣市來參加者更占了75％，活動不只帶動館內與南美館周邊餐飲、旅宿等觀光商機，也對藝文活動發揮加持效益。

南美館的這場展覽也帶動了「台南鬼故事」城市文化行銷的觀光潛力，台南市文化局的「台南藝術節」系列活動之一，鶯藝歌劇團10月29日於延平郡王祠推出的「守娘願」，票券開賣當天200個座位也已完售，觀旅局推出府城女鬼走讀旅程也大受歡迎，甚至外溢到嘉義民雄、台中科博館及台北九份，都推出相關鬼怪議題展覽。

南美館也預告，下個月緊接著將推出今年度的第2檔國際展，由南美館與加拿大駐台北貿易辦事處共同主辦的「生存／抵抗：臺灣－加拿大原住民藝術展」，下月到館參觀的民眾，可望一次欣賞2檔國際性視覺藝術展覽。