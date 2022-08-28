台南市長黃偉哲（圖中）也出席頒獎典禮，將頒出771萬助學金，共計852名學生受惠。（北台南家扶提供／李俊淇台南傳真）

新學期即將開始，北台南家扶中心為幫助弱勢家庭的孩子繼續升學，今（28）日在民治市政中心南瀛堂舉辦「助學圓夢 感恩有您」頒獎典禮，現場頒發302位高中職、大專生，而9月將另頒發550名小學生，合計771萬元，共852名學生受惠。清大研究生張育晴上台代表致詞，曾受惠於家扶助學希望工程，未來也希望能夠回饋社會。

台南市長黃偉哲及市議員劉米山也一起出席頒獎典禮。早年也曾接受家扶幫助的劉米山表示，因家庭窮困，少年求學路更顯艱辛，因此對家扶推動的助學希望工程感受很深，現場除了用「千金難買少年窮」勉勵在座同學，提醒將一時的困境視為磨鍊，更是大方捐出15萬的助學金。

家扶扶幼副主委王美只表示，弱勢學子常礙於經濟無法升學，北台南家扶自1990年推動助學希望工程，鼓勵學子向學幫助家庭脫貧翻轉生命，她以先生吳慶堂的例子激勵同學，表示先生幼年即喪父但未曾放棄學業並以珠算專長闖出一片天後醉心辦理教育事業，也才有機會回饋社會。

北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶推動助學希望工程32年，透過「竹筒認捐」、「發票助學」、「愛心義賣」及「助學人召集」等，集結社會大眾愛心，已陸續幫助超過5萬人次的學生升學。但受疫情及物價飛漲響，經費籌措愈加困難，但教育不能等，希望善心社團的合力相挺，讓弱势學子能藉由教育脱貧開展新的人生。