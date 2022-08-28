蕭秉治演唱會主視覺「Project X」為概念。（相信音樂提供）

蕭秉治演唱會主視覺「Project X」為概念。（相信音樂提供）

蕭秉治5月發行《狂人》專輯後，新專輯北中南演唱會受到歌迷熱烈支持，但近二個小時的演唱會，歌迷還是聽不夠，安可不斷，他也大方回應：「之前大家聽不過癮，很多歌沒唱到，12月10日北流演唱會都會一次唱個夠！」

「Project X」巡迴演唱會是蕭秉治首場個人大型售票演唱會，X除了象徵蕭秉治英文名開頭字母，亦是他《凡人》、《狂人》專輯三部曲的計畫名稱，「X」除了象徵蕭秉治英文名開頭字母亦是他專輯三部曲的計畫名稱，為了符合此次主題「X」，主視覺以「X」光影變化，科幻感十足，相當搶鏡。

日前蕭秉治也特別開放歌迷許願，他也一一在直播解答，有歌迷想要點歌、也有歌迷想要看他跳舞，甚至鼓鼓呂思緯也留言許願要他演唱會大方脫，他先笑回鼓鼓高流演唱會自己都沒脫了，接著幽默地說：「那只好請鼓鼓當天上台幫我脫。」

蕭秉治為了感謝歌迷支持，將在9月舉辦簽票會，好好感謝歌迷，「Project X」巡迴演唱會門票將於9月9日中午12：00 拓元售票開賣。