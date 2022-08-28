屏鵝公路種樹百里工程，成功拔除首支電桿，相關單位合影紀念這歷史一刻。（台電提供／林和生屏東傳真）

公路總局為提昇屏鵝公路景觀，於今年7月啟動桿線下地及植栽改善工程，需施作管路工程長度達131公里，台電公司8月15日進場，辦理下地改接作業，除已完成第一區段800公尺，同時成功拔除首支電桿，達成重要里程碑，整體工程預計將在明年春節前完工。

屏鵝公路景觀改善施工路段為台1線高屏大橋至潮州段、台1線潮州至水底寮段、台1線水底寮至楓港段及台26線楓港至恆春段，四路段標案同時發包施作；其中電力桿線預計下地長度約69公里，並同步將中華電信、台灣固網、寬頻有線電視及各個路口交通號誌等管線一併地下化。

但這名為「種樹百里」的工期正值暑假旅遊旺季，每到周末南下北返車流平均達到3萬輛次，常出現長長車陣塞在路上，讓遊客怨聲載道；屏東警方為此比照年假，規畫相關交通疏導措施因應，以利車流疏解。

台電指出，從工程開工後，公路總局與台電公司便緊密合作，由各標廠商積極投入工班及機具趕工，其中位於台1線潮州至水底寮路段的桿線下地工程，已完成第1支電桿拔桿作業，預定明年1月15日就能完成全線桿線下地工程。

行政院長蘇貞昌曾對工程帶來的塞車問題，籲請用路人錯開時間，共同體諒。台電則表示，墾丁每年吸引國內外遊客超過百萬人次，為提供最好的國境之南風光，待將電纜、電線及電桿地下化，未來這百里路上只會有綠樹、美麗的花，不讓電纜線破壞天際線，將打造屏鵝公路100多公里的綠色隧道，成為全台典範。