南韓34歲知名女星Uie（유이，金幽珍），過去曾由女團After School成員身分出道，憑著甜美臉蛋與173公分的高䠷又勻稱的身材受到粉絲們喜愛，2013年開始轉戰戲劇圈後，也靠著自然的演技獲得觀眾肯定。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，今（28）日稍早突然在個人IG上曬出性感辣照，令網友看了大噴鼻血。

Uie今日稍早突然在個人IG上發文，表示「身為品牌代表的眾多優點之一」接著在一旁曬出兩張照片。照片中，只見她穿著一件白色的高衩連身衣，半跪在地面，而衣服領口深V的性感設計與下半身高衩的剪裁，使她飽滿美胸與修長又纖細的長腿完美呈現，位於腰部及腿根處的隱藏版刺青也被看光；下一張，則是西裝外套裡只剩內衣，即使經過黑白濾淨處理，豐滿的上圍與0贅肉的腹肌曲線，依然一覽無遺，讓粉絲看了直呼「超美」、「今天一樣美」、「這身材真是太完美」、「姊姊你太辣了」、「辣到我不敢直視」、「真的健康的美」。

事實上，Uie過去雖由女團身份出道，但修長又健美的臀腿曲線，讓她曾被封為「國民蜜大腿」，即使後來她開始朝戲劇圈發展，私底下仍積極健身，並自創複合式咖啡廳「Half way」品牌，結合美食與攝影棚，替與她一樣熱愛健身的人拍攝健康美照。而不久前，Uie也曾公開一組她為品牌宣傳時拍攝的辣照，當時她穿著綠色內衣與小褲，搭配灰色棉褲，同樣大方秀出飽滿雙峰與結實的冰塊腹肌，同樣電暈一票粉絲，紛紛大讚她的好身材。