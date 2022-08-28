原住民族語組得獎人與頒獎嘉賓大合照。（新視紀整合行銷提供）

「臺灣原創流行音樂大獎」27日於Zepp New Taipei舉行決賽暨頒獎典禮，除入圍原住民族語組、客語組及河洛語組共30組現場演出外，表演嘉賓則是台灣土產搖滾樂團「拍謝少年」及來自新竹金曲客家民謠搖滾樂團「黃子軒與山平快」跨母語合體獻聲，笑稱「一起以虱目魚加貢丸的型態登台出現」。而去年原住民族語組、客語組及河洛語組的首獎得主鐘正田、邱莉舒、簡小豪回娘家做精彩演出，讓孕育他們的語言繼續被聽見、被傳承，同時也為緊張的入圍者打氣加油，期望能將首獎的好運傳遞出去。

「臺灣原創流行音樂大獎」邁入第19屆，今年入圍者在決賽中帶來更多元、更豐富的母語創作演出，讓現場聽眾跨越語言隔閡，享受每首原創歌曲。本屆評審團總召集人柯智豪表示，今年參賽作品在題材及語言應用上都有新的展開，音樂性極成熟，深刻感受各語系創作者想要發展的音樂新樣貌。希望大家都能繼續使用自己的語言，演繹對世界不同的看法，開創更嶄新的作品。

文化部影視及流行音樂產業局表示，各語組得獎者除獲獎金外，將站上音樂分享會的舞台，將優秀作品再次展現出去，音樂分享會將於9月24日於華山劇場舉辦，當天還有樂團「宇宙人」魅力演出，活動免費參加。