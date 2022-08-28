民進黨籍前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，民進黨中評會主委賴瑞隆今天表示，目前黨部還在做最後溝通和努力，若真的違紀參選，依過去慣例就是開除黨籍，從中選會公布受理候選人登記時程來算，中評會預計最晚會在9月中旬召開會議處理。

賴瑞隆表示，目前黨內還是有很多人在做最後的努力跟溝通，不希望因為鄭寶清的參選，而有親痛仇快的情形發生。但中評會有其制度，如果最後仍然有違反黨紀參選的情況發生，就得根據民進黨內規「公職候選人提名條例」來處理。

他說，依照該規定，違紀參選直轄市長者將由中央評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處，中選會日前公布8月29日至9月2日受理候選人申請登記，從時程來推估，若鄭最終登記參選，黨部就會將案子送進中評會，預計中評會最快9月中旬要召開會議議處。

他強調，目前黨內還是希望不要有影響選情的情況發生，就算有違紀，也要等確定有事實發生才會去處理。從過去慣例來看，若真得發生違紀參選，依照黨的機制和程序，由於屬於重大違紀，那就是直接開除黨籍。