菲律賓總統小馬可仕上任後1個月，由小馬可仕長姐擔任執行製片人、敘述馬可仕家族在1986年人民力量革命時經歷的電影上映。這部電影在菲國票房亮眼，但也引發正反兩派討論。

電影「馬拉坎南宮的女傭」（Maid in Malacañang，暫譯）3日上映，描述前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）一家人在「人民力量革命」爆發後，逃往夏威夷前72小時在總統府「馬拉坎南宮」的經歷。

「馬拉坎南宮的女傭」首映日創下2100萬披索票房。截至19日，票房收入達3.3億披索（約新台幣1.78億元）。

大學生凱蒂（Keidy）告訴中央社，這部片有助於出生在這個世代的人，從不同的角度去了解歷史。但劇中未著墨馬可仕提前選舉、操縱選舉結果一事，相當可惜。

曾任參議員的反對派領袖艾奎諾二世（Benigno Aquino Jr.）1983年在馬尼拉國際機場遇刺身亡後，馬可仕於1985年宣布，較預定時間提前一年，於1986年舉辦總統大選。但反對陣營指馬可仕操縱1986年大選，成為人民力量革命導火線。

民眾費南德茲（Sheyn Fernandez）認為，這部電影展示了馬可仕家族私下的面貌。她表示，因為過去的負面形象，她原本有點擔憂小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的治理風格，但看過電影後，現在能夠理解他的參選動機。

另一位民眾里昂．劉（Leon Liu）說，這部電影就像馬可仕家族出版的傳記，是朋友剛好有免費票，他才會進戲院來看。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，研究馬可仕政府和家族的菲律賓大學學者雷耶斯（Miguel Reyes）說，馬可仕家族顯然試圖藉此「喚起同情，讓我們為他們感到難過」。

菲律賓記者兼電視節目主持人奧塞尼亞（Daphne Oseña-Paez）在馬尼拉時報（Manila Times）的專欄上說，導演達羅．葉（Darryl Yap）與小馬可仕長姐艾米．馬可仕（Imee Marcos）討論後拍出這部電影，但他並不是在拍紀錄片。「他稱之為戲劇，帶有喜劇色彩的戲劇」。

奧塞尼亞說，電影內容只是一面之詞，「如果馬可仕的女兒不是創意團隊一員，人們甚至可以認為這部電影是虛構的」。「這是他們的故事。他們對此並無歉意。」（編輯：韋樞）1110828