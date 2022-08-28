溜滑梯、沙坑、大草原，除了可以讓孩子放電，同時還能讓毛小孩盡情奔跑。雲林縣長張麗善透露，雲林縣有許多共融式公園，除了是孩子們的夢幻天堂外，也非常適合一般民眾去野餐，邀請民眾帶孩子來同樂，體驗自然生態小旅行。

張麗善今（28）日在臉書表示，共融式公園是兒童安心FUN電的好所在，而雲林除了今年兒童節時啟用的斗六膨鼠森林公園，還有其他地方也有共融式公園及遊戲場，如「斗六藝術水岸園區共融式遊戲場」就是其中之一。

張麗善透露，該處有大型溜滑梯搭配攀爬設施、超大沙坑以及水岸園區大草原，是個能讓小孩放電、毛小孩盡情奔跑的夢幻天堂，且還相當適合野餐，加上社口旅客中心服務中心就在旁邊，提供舒適的洗手間及諮詢服務，更會不定期推出市集活動。

「與水岸園區以中正路相隔的斗六礫間管理中心也很有看頭！」張麗善分享，此處有全台首座礫間淨化戶外觀察廊道，還有石籠迷宮、涼亭及溜滑梯，加上種植了許多獨角仙喜歡的光臘樹，歡迎鄉親們在夏天時帶孩子來一場自然生態小旅行！