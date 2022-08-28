謝祖武和李唯楓對林嘉俐（中）的貼心讚譽有加。（LiTV、大愛提供）

林嘉俐在《冬菊，沒問題》飾演不善於拒絕別人的女主角，她笑說自己個性跟冬菊不太一樣，心事藏不住，「我沒有那麼無私，我很自私的，我一定先把自己安頓好才想別人，在片場都是自己先吃飽才顧別人。」

劇中兒子李唯楓則在旁頻說太謙虛，「嘉俐姊會滿細心觀察別人的小情緒，比如說『沒關係我們休息一下！吃點東西，我有買什麼好吃分享給你』，讓大家得到很好的放鬆。」謝祖武也說：「我仔細觀察過，嘉俐的笑容跟唐冬菊很像，都是那種很開朗的，大咧咧的沒有距離！」

林嘉俐解釋遇到比較容易NG、緊張的演員，會在休息時過去陪伴，在吃吃喝喝中讓對方放鬆心情，「就像我們是新演員時，會遇到攝影師給你個筆記、燈光師給你個筆記、軌道師傅也給你個筆記，每個筆記加起來就嚇死了，根本什麼都忘光了。」

目前單身的林嘉俐，把自己照顧的很好，她認為女生不一定要結婚，但一定要有伴，「你不可能獨活在這個環境，不見得那個伴一定是老公或老婆，比如像唐冬菊在戲裡與『人醫會』、大愛媽媽，可以一起做志同道合的事情。」謝祖武也贊同林嘉俐所說，「最重要是可以談談心，可以讓心裡有個釋放的缺口，不要一個人老是悶著，這樣子我覺得就 OK 了！」