歹徒誘騙人頭帳戶。（警方提供）

除大批國人被拐賣至柬埔寨、緬甸從事不法，警方發現國內的詐騙集團，因人頭帳戶愈來愈難取得，也會用囚禁的方式，逼迫被害人提供帳戶。近來多起猶如「人頭帳戶集中營」的妨害自由案件，讓警方重視到此犯罪趨勢。

刑事局預防科表示，今年7月，台南待業中的50歲楊姓男子，在臉書看到求職訊息貼文，提到「灰色地帶」好工作，5天可領新台幣15至20萬，楊認為報酬優渥，即與對方聯繫。對方表示公司是從事有關博弈類的項目，為避稅之用，需請楊提供帳戶給公司轉入國外收入，並跟楊約在桃園碰面，食宿交通費會用由公司全包。

假求職廣告。（警方提供）

楊應允之後，先依對方指示將自己原有的帳戶申辦網路銀行，再自行前往桃園，抵達時已近晚上11時許，接應的2名男子以計程車將楊帶往汽車旅館，當下即收走他的存摺、印章，並以手機拍下身分證、健保卡。正當楊一頭霧水，凌晨3時，2名男子又將他帶往另間旅館，不僅收走他的手機，也告知接下來幾日只能待在此處，恐嚇他不准擅離。

楊見對方腰間掛有匕首，也不敢輕舉妄動，雖每天可用手機30分鐘，但所有操作內容和對話紀錄都會被監看。在旅館內足足被監控長達6天，期間也曾被要求去柬埔寨工作，幸而楊對柬埔寨相關新聞報導已有耳聞，堅持不肯，更成功利用看管人上廁所的時機趁隙逃離。雖然幸運返家，但楊卻也接到銀行通知他的帳戶跳票，金額已高達66萬元。

無獨有偶，今年8月初，新竹市待業中的28歲高姓男子收到LINE訊息，內容有關「提供銀行帳戶」代收貨款就能取得報酬的工作機會，高認為工作項目輕鬆簡單就能賺錢，應是不錯選擇，就繼續與對方聯繫，並約定隔日在便利商店面交。

不料碰面後，高男卻被對方從新竹載到新北市四處亂繞，最後被帶往一處民宅，被要求交出銀行存摺、提款卡、密碼、手機，並且必須在民宅內待一周，期間不准外出。數日後高男雖平安被載回新竹，但不僅沒有拿到當初所謂的報酬，提款卡也沒有取回，最後更發現自己的帳戶已經被標記為警示帳戶。

刑事局指出，近期假求職詐騙轉型成為限制被害人的人身自由。警方呼籲民眾，如果標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給與超乎想像的極高薪資，顯然不合常理；如果提及海外工作、包吃包住、日領高薪，更應多方查證是否為合法公司、是否確有相關職缺，以及工作性質是否符合自身條件。