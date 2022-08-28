新竹市28日新增825例確診個案，今年以來累積10萬1955例，居家照護者為4975人，居家隔離為1457人。

市府表示，竹市嬰幼兒輝瑞BNT疫苗昨起已全面提供特約醫療機構展開接種服務，同時為便利上班族家長，特別開設幼兒假日疫苗專診服務，本周六、日第一階段計有12家診所開設專診；第二階段9月3日、17日、24日周六、日增設4大醫院及3區衛生所幼兒疫苗專診（國軍醫院9月3日不開診），家長可參考嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所資訊電話預約接種。

市府衛生局表示，近期疫情有逐步升溫狀況，接種疫苗是最經濟又有效的保護措施，不但可以保護自己，減少因染疫引發重症甚至死亡的風險，同時也能減少傳染給別人的機會，請務必盡快完成完整疫苗接種。

衛生局也呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，暑假即將結束，開學日在即，出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。