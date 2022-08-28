新竹縣農會新開發的「蜂蜜檸檬氣泡飲」，將能讓消費者更方便快速使用國產優良的蜂蜜好產品。（羅浚濱攝）

新竹縣農會今年舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，28日在竹北新瓦屋客家文化保存區頒獎，縣府農處處長范萬釗指明年7月1日起蜂蜜產銷履歷認證標章正式上路，竹縣蜂農生產的純蜂蜜將更受消費者歡迎。

范萬釗表示，新竹縣有4個養蜂產銷班，班員64人合計有8212箱蜂箱，生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，縣農會每年辦理新竹縣國產龍眼蜂蜜評鑑已建立口碑。

新竹縣蜂農今年參加全國國產蜂蜜品質評鑑成績亮眼，李宗憲榮獲荔枝蜂蜜特等獎，陳定緯榮獲龍眼蜂蜜頭等獎，范萬釗認為明年7月1日蜂蜜產銷履歷標章正式上路後，更能保障蜂農生產純蜂蜜的收益。

獲得縣賽特等獎的竹東鎮72歲蜂農龍仁標說，他養蜂30年是第5次得特等獎，他有120箱蜂箱，每年可採8到10桶龍眼蜜，1桶是300公斤，今年受氣候影響，減產超過3分之1以上，蜂農真的是看天吃飯！

農糧署北區分署副分署長林美華說，比賽蜂蜜每桶只能產406罐，產量非常有限，同時把蜂王乳也納入驗證，農糧署將整個蜂產業管理流程透明化，也宣導民眾認識購買有產銷履歷標章的蜂產品，才能安心食用。

縣農會理事長陳耀雄表示，目前養蜂產銷班有5位班員成功取得產銷履歷標章，並有多名班員正在申請中，消費者只要掃描包裝上標章QR Code，即可查詢該瓶蜂蜜的生產紀錄，絕對是百分之百的純蜂蜜。

會中發布縣農會新開發的「蜂蜜檸檬氣泡飲」，林美華指這是現在年輕人最方便、最夯的飲品，將能讓消費者更方便快速使用國產優良的蜂蜜好產品。