台南市長黃偉哲出席祖孫童趣嘉年華活動，並與小朋友開心合照。（李俊淇攝）

台南祖孫童趣嘉年華活動有許多闖關活動，吸引不少民眾參加。（李俊淇攝）

台南祖孫童趣嘉年華活動有許多闖關活動，吸引不少民眾參加。（李俊淇攝）

教育部將每年8月的第4個星期日訂為「祖父母節」，台南市家庭教育中心今（28）日上午在新營區蓮海棚架廣場辦理「祖孫童趣嘉年華」，吸引數百人參加，更有四代家庭一起到場。市長黃偉哲出席活動表示表示，在工商社會下，許多人將孩子交給自己的父母照顧，比給外人還放心，祖孫關係也能拉近，除了孝順父母外也要孝順祖父母，藉此活動讓小朋友了解祖父母對家庭的意義、保有感恩與惜福的心。

活動現場吸引數百人參加，除了祖孫三代一同出席外，更有曾祖父帶著曾孫出席該活動。市長黃偉哲除了觀賞由小朋友開場的可愛舞蹈、布袋戲、跟祖孫走秀外，也敲響智慧平安鑼，最後更送每位準備抓周的寶寶一隻Q版祈福文昌筆，祝福能寶寶開智慧，將來都能獨占鰲頭。

活動現場除了有寶寶抓周、懷舊闖關、童玩DIY和布袋戲偶各種體驗，不少祖孫三代一起前來報名參加。現場一位阿公帶著剛滿周歲的孫女參加寶寶抓周活動，開心幸福地笑著說，今天的闖關及體驗活動帶大家重溫過去小時候的樂趣，也見證了孫女的抓周儀式，還拿到文昌帝君加持過的文昌筆，相信孫女未來一定會平安健康長大。

教育局表示，今年的祖父母節，適逢開學前夕，希望透過節日慶祝活動，讓祖父母有機會與孫子女分享暑期祖孫生活點滴，一起迎接新學期、新開始，增加孫子女與祖父母的相處時光，拉近家庭成員間的距離，讓家庭的溫馨關懷能無限延伸。