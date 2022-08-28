國民黨全代會爆肢體衝突 徐正文被推倒地眼鏡遭打飛

國民黨第21屆第2次全國代表大會今（28）日在桃園國立體育大學綜合體育館登場，不料下午議程進行時，黨代表徐正文要求覆議、表決，遭會議主席曾永權否決後表達不服，結果當場與其他不同意見的代表發生肢體衝突，徐一度被推倒在地，連眼鏡都被打掉。

國民黨全代會今日下午處理一般提案，其中第4案黨代表王榮貴黨職選舉改革提案時，主張清點人數表決，要求中常委選舉制度回復去年黨章修正前規定，不同意送黨中央研處，但曾永權仍以今年沒有中常委改選議案，本案仍交中央委員會議研處，引爆抗議。

第5案提案人徐正文藉上台發言機會，直接針對第4案提出覆議，號召其餘黨代表起立舉手附議表決，聲援王榮貴；事後組發會主委許宇甄解釋，今年沒有常委改制提案，沒有表決問題，曾永權也說沒有所謂臨時提案，就交研處；徐正文因此高聲詢問在場黨代表，「黨代表是不是最高的權力機構？」

徐正文還要黨主席朱立倫任命他為黨史館主任，只要民進黨敢再抄黨產，他就綁汽油桶同歸於盡。但徐語畢曾永權仍持續推進議程，籲徐發言要照議事規則，全代會不是選舉活動。徐隨後說明第5案時，再要求覆議表決，但提案仍交付研議。

國民黨全代會發生肢體衝突。（黃世麒攝）

但之後徐正文再說明第6案，要求比照下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩模式，報准他參選台北市大安文山區市議員，發言時間到，徐以未聽到鈴聲不願結束，與黨工因為搶鈴，發生第一次推擠。

之後也因徐正文的提案涉及自肥，也影響地方選情，原本與徐呼應的黨代表態度一夕丕變，也讓台北市黨代表不滿，即便在保全隔離下，徐仍與北市黨代表發生衝突，最後徐被帶離會場，結束鬧劇。