竹東鎮放翁清境社區自來水管線長年漏水，嚴重浪費水資源，居民更需負擔高額水費，縣長楊文科獲知協助社區爭取「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，獲經濟部核定1.1億餘元，改善社區水管管路及加壓受水設備，預計年底動工。

放翁清境社區住戶管委會主委楊實文表示，社區有642戶，落成已有20年，由於社區管線老舊漏水，導致每期水費差額總量達1萬多度，每戶每月增加約15到20多度公共分攤水費。

楊實文並說，社區自來水管線過去常發生爆管及持續漏水，可能導致土石地基流失、坍方、房子傾斜等狀況，進而危害居民生命財產安全，縣長楊文科協助社區向經濟部爭取計畫，縣府並負擔部分經費，改善用戶加壓受水設備及漏水，將管線移轉水公司管理。

楊文科表示，早年政府自來水建設經費有限，且法令政策尚不完備，導致許多高地社區自來水設備多由建商埋設，管委會自行管理，水公司僅能提供協助，無法直接處理。

放翁清境社區管線出現漏水，嚴重浪費水資源，並有水壓不足問題，修繕費動輒數10萬元甚至百萬元，住戶負擔沉重，更需要解決維護管理責任不清問題，在爭取中央補助經費辦理改善後，將可解決該社區陳年的老問題。

產發處表示，縣府向中央爭取「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，經濟部核定1.1億元辦理工程改善費及操作維護費，由中央與縣府負擔80％、居民負擔20％，由水公司在111年及112年執行完成。

水公司將先改善放翁清境社區用戶加壓受水設備，管線再移轉給水公司。社區居民代表日前到縣府，感謝縣長楊文科和縣議員黃豪杰的協助，解決社區居民多年的困擾。