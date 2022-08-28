電視台主播劉芯彤擁有亮麗外表和流利口才，時常在社群分享自身見聞，往往能引發讀者共鳴，近來她回憶過去往事，自曝遇過一位劈腿渣男，對方職業是一名澳洲華裔醫師，竟同時交往多位女朋友，她其實心中早已有懷疑，卻一直努力想相信對方，甚至對方將婚才幡然醒悟，不禁大嘆「這就是女人的盲點」。

劉芯彤表示，她的醫師前男友長期住某五星級飯店的出租房，平均一個月才見他一次面，卻曾在衣櫃和廁所間，找到女用盥洗用品以及香水；而若有和他在飯店共吃早餐的機會，竟會在餐廳和她隔一段距離，就算同桌也會避免親密舉動；更有一次飯店房卡不見，他卻異常緊張，深怕有人半夜闖進他的空間般。

不過，劉芯彤仍試著去相信對方，她坦承，女人看待愛情，都只會看到好的那一面，甚至不斷自圓其說有問題的那一面，但其實跟鴕鳥沒有不一樣；劉芯彤也透露，大家都覺得自己貪圖對方有錢，然而只要兩人共同外出，絕大多數費用仍由她來支付，彷彿只要相信就有真愛，讓她感嘆女人總會有盲點跟弱點。

後來劉芯彤的分手更充滿戲劇性的一幕，她回憶，這名醫師男友的其中一位女友A，恰好和她的閨蜜一起聚餐、更報喜即將嫁人，哪曾想一拿出照片正是劉芯彤的醫師男友，當晚她打電話對質，竟不清楚A女姓名，最終她聯合A女在他微信朋友圈指控劈腿，結果雙雙被拉黑封鎖，讓她感嘆對方永不會戒除劈腿的惡習。