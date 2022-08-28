台北市長參選人黃珊珊（右）28日與民進黨台北市長參選人陳時中（後排中）及國民黨台北市長參選人蔣萬安與同時出席濱江市場福德宮「福德正神聖誕千秋」平安餐會，陳時中上台致詞時黃珊珊仍然在台下與現場的民眾熱絡的互動拜票。（鄭任南攝）
台北市長參選人黃珊珊（右）28日與民進黨台北市長參選人陳時中（後排中）及國民黨台北市長參選人蔣萬安與同時出席濱江市場福德宮「福德正神聖誕千秋」平安餐會，陳時中上台致詞時黃珊珊仍然在台下與現場的民眾熱絡的互動拜票。（鄭任南攝）
民進黨台北市長參選人陳時中逐桌拚人氣。（張芷瑜攝）
民進黨台北市長參選人陳時中逐桌拚人氣。（張芷瑜攝）

「福德正神聖誕千秋」平安餐會28日在濱江市場舉辦，上午宣布參選的台北市前副市長黃珊珊先來到會場，逐桌打招呼後，國民黨台北市長參選人蔣萬安也抵達，民進黨台北市長參選人陳時中最後現身，三人同場搶攻市場票拚人氣，而黃珊珊跟蔣萬安雖同框卻零互動，陳時中上台致詞時，則因台下蔣、黃陣營互喊「凍蒜」聲量大，稍稍被中斷。

首先到達會場的黃珊珊，一路逐桌打招呼，還有民眾大喊「市長加油」，熱情支持，黃珊珊致詞時先開玩笑說，「今天是無業遊民」，並接著說，去年濱江市場因疫情受到很大衝擊，但在大家努力下走過，未來會繼續整修濱江市場，打造成觀光客願意來的模範市場，年底也麻煩大家幫她找工作。

蔣萬安在議員陳炳甫陪同下抵達，進門就有民眾跟他握手，他隨後與黃珊珊同桌，兩人意外同框卻零互動，中間還隔著福德宮主委，落座沒多久蔣萬安並上台致詞，隨後各自在現場互拚人氣，「黃珊珊加油」、「蔣萬安凍蒜」聲此起彼落。

蔣萬安以台語致詞，先向黃珊珊打招呼，並說他自己常來濱江市場福德宮拜拜，疫情時也幫忙籌措快篩、口罩、酒精，讓大家平安渡過危機，他也當場開出承諾，未來若當選市長，市場基本電費、公用電費會全額補助，減輕攤商負擔，也會用專案編列經費，協助自治會運作，不讓會長需因職務自掏腰包，恢復市長與市場定期座談，提高效率解決問題，搶攻市場票意味濃厚。

最後抵達現場的是陳時中，在議員梁文傑、顏若芳陪同下走進會場，有民眾拿手機搶拍，還有人大力鼓掌表達支持，這是黃珊珊宣布參選後，三人首次同場較勁比拚人氣。

陳時中致詞時，則因現場蔣、黃陣營台下互喊「凍蒜」聲量過大，稍稍被中斷，陳時中表示，希望疫情快過去，經濟快振興，生意越來越順利，也提到逛攤販拿到很多菜頭、蒜的祝福，最後也不忘幫黨籍「小雞」拉票。

上午宣布參選的台北市副市長黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安同桌，兩人同框卻零互動。（張芷瑜攝）
上午宣布參選的台北市副市長黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安同桌，兩人同框卻零互動。（張芷瑜攝）
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# 九合一選舉 #台北市 #黃珊珊 #蔣萬安 #陳時中