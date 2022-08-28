台北市長參選人黃珊珊（右）28日與民進黨台北市長參選人陳時中（後排中）及國民黨台北市長參選人蔣萬安與同時出席濱江市場福德宮「福德正神聖誕千秋」平安餐會，陳時中上台致詞時黃珊珊仍然在台下與現場的民眾熱絡的互動拜票。（鄭任南攝）

民進黨台北市長參選人陳時中逐桌拚人氣。（張芷瑜攝）

「福德正神聖誕千秋」平安餐會28日在濱江市場舉辦，上午宣布參選的台北市前副市長黃珊珊先來到會場，逐桌打招呼後，國民黨台北市長參選人蔣萬安也抵達，民進黨台北市長參選人陳時中最後現身，三人同場搶攻市場票拚人氣，而黃珊珊跟蔣萬安雖同框卻零互動，陳時中上台致詞時，則因台下蔣、黃陣營互喊「凍蒜」聲量大，稍稍被中斷。

首先到達會場的黃珊珊，一路逐桌打招呼，還有民眾大喊「市長加油」，熱情支持，黃珊珊致詞時先開玩笑說，「今天是無業遊民」，並接著說，去年濱江市場因疫情受到很大衝擊，但在大家努力下走過，未來會繼續整修濱江市場，打造成觀光客願意來的模範市場，年底也麻煩大家幫她找工作。

蔣萬安在議員陳炳甫陪同下抵達，進門就有民眾跟他握手，他隨後與黃珊珊同桌，兩人意外同框卻零互動，中間還隔著福德宮主委，落座沒多久蔣萬安並上台致詞，隨後各自在現場互拚人氣，「黃珊珊加油」、「蔣萬安凍蒜」聲此起彼落。

蔣萬安以台語致詞，先向黃珊珊打招呼，並說他自己常來濱江市場福德宮拜拜，疫情時也幫忙籌措快篩、口罩、酒精，讓大家平安渡過危機，他也當場開出承諾，未來若當選市長，市場基本電費、公用電費會全額補助，減輕攤商負擔，也會用專案編列經費，協助自治會運作，不讓會長需因職務自掏腰包，恢復市長與市場定期座談，提高效率解決問題，搶攻市場票意味濃厚。

最後抵達現場的是陳時中，在議員梁文傑、顏若芳陪同下走進會場，有民眾拿手機搶拍，還有人大力鼓掌表達支持，這是黃珊珊宣布參選後，三人首次同場較勁比拚人氣。

陳時中致詞時，則因現場蔣、黃陣營台下互喊「凍蒜」聲量過大，稍稍被中斷，陳時中表示，希望疫情快過去，經濟快振興，生意越來越順利，也提到逛攤販拿到很多菜頭、蒜的祝福，最後也不忘幫黨籍「小雞」拉票。