台中市1名黃姓校長遭指控，曾於25年前性侵多名女學生，教育局在事情爆發後著手調查，並向台中地檢署告發，卻引發部分團體批評是「用司法封被害人的嘴」；台中市政府法制局長李善植今天在臉書PO文強調，不採取司法手段才是包庇，透過司法調查才能真正發掘出事實真相。

李善植指出，根據刑事訴訟法的規定，公務員因執行職務，若發現有涉嫌犯罪者，就應該告發，在這起疑似性侵案件中，法律沒有授權教育局自行判斷案件是否超過追訴期、得以選擇不告發。

他也說，發生在校園、老師利用權勢侵害學生的案件，犯罪時間可能長達多年、被害人更可能不只1人，若只因為超過追訴時間就不移送司法、畫地自限，才是真正縱虎歸山，畢竟有些案件可能還在追訴期內，必須經過司法調查才能有效發現被告的其他犯行。

李善植強調，移送檢調的動作，就是不只讓狼師擔負起行政責任，也要讓犯罪者得到應有的制裁；外界有聲浪指責移送司法調查可能導致被害人身分曝光、影響其他受害者出面，但其實，司法制裁是還給被害人公道最有效的方法。