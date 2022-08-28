胡瓜愛女、藝人小禎(胡盈禎)之前因罹患「多囊性卵巢症候群」，導致內分泌失調，體重一度狂飆到90幾公斤，此後依靠調整飲食、積極健身，半年內就成功甩肉41公斤，1年前她在社群大秀腹肌照顯示健身成果，吸3萬網友點讚，豈料昨（27）日突然有網友在這條貼文下留言問她是否還在團購洛神決明茶，引來小禎本人回覆。

小禎1年前曬腹肌照片，只見她撩起上衣，「冰塊」腹肌及馬甲線十分吸睛，她還寫道，「檢查完畢⋯（腹肌）還在！可以放心去睡了」該照片吸網友瘋讚，沒想到27日突然有網友翻出該貼文並留言「請問還有在團購洛神決明茶嗎～謝謝妳哦」釣出小禎回覆，「洛神決明茶的部份妳要去問詐騙集團歐!因為我從來就沒有代言過或團購過什麼洛神決明子茶。」

不肖業者近幾年時常冒用藝人名義進行宣傳、賣假貨，除了小禎外，還有林志玲、林依晨、賈永婕、鍾欣凌、曾雅蘭、藍心湄、王思佳、楊祐寧、金剛、邰智源等都被盜圖，各藝人獲知消息後也都在社群澄清或直接提告，以避免更多網友受騙。