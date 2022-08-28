桃園市中壢區新生路某夜店28日凌晨4時許發生民眾在店內互看不順眼聚眾叫囂，中壢警方獲報到場，一群人仍大聲咆哮，且現場聚眾人數越來越多，為了避免場面失控，員警使用警棍制止仍無法控制場面，於是對空鳴槍6槍喝止，事後並傳喚滋事陳女等人到案說明，依違反社會秩序維護法函送法辦。

台南殺警案2名警員殉職震驚全國，第一線警察用槍時機引起熱議，內政部長徐國勇也宣布要警方「大膽用槍」。據了解，當時夜店舉辦活動，現場聚集上百人參加，其中一名24歲陳姓女子疑似因為現場混亂遭到推擠，並遭人丟擲物品臉部因此受傷，友人和對方人馬發生衝突，雙方聚集在電梯外互相叫囂。

兩方人馬糾眾到現場助陣的人也越來越多，中壢警分局員警獲報趕抵現場，先是叫了救護車要陳女赴醫院就醫，但她不肯在現場甚至對救護人員咆哮，圍觀的民眾和助陣的人越來越多也群起叫囂，一群人還向警方推擠緊逼，為避免場面失控，警方先是拿出警棍、噴辣椒水制止，見雙方人馬仍不肯離開，一名員警才對空鳴槍6槍制止，現場人潮才逐漸鳥獸散。警方也說，整起衝突並未造成其他人員受傷，員警對空鳴槍後有效約制暴力。