台大今天舉行111學年開學典禮，校長管中閔上台。（林志成攝）

台大今天舉行111學年的開學典禮，校長管中閔自我介紹「我是很多人想打倒卻沒有被打倒的管中閔」，他對新生提出「自主選擇」與「認真實踐」兩點期許，在未來4年能更自主的選擇人生志業方向，同時也能專注學習，認真實踐自己所追求的理想。

國內大學過去都是在9月中下旬開學，不過台灣大學系統（台大、台師大及台科大）從111學年起跟國際接軌，改為8月底、9月初開學，上學期在12月下旬聖誕節前結束。

台大今天下午舉行111學年的開學典禮，學士班的新生共有4594人、碩博士班新生則有5496人。學校期盼新生能走出近年來疫情的陰霾，展開新生活方式。

管中閔2018年1月遴選上台大校長後，執政的民進黨用國家機器全力打他，不讓他上任，經過1年多的紛擾，他到2019年1月才上任。在今天的開學典禮上，管中閔一上台自我介紹時，告訴新生，「我是很多人想打倒卻沒有被打倒的管中閔」。

管中閔對新生表示，過去兩年半，幾乎涵蓋了各位的高中時期，正是新冠病毒席捲全球的年代。我們都經歷了戴著口罩，保持距離，和遠距上課的新生活型態，也逐漸學會如何保護自己的安全，並且與病毒共存。

管中閔說，學校在8月1日重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態；大家將更輕鬆的走入教室學習，更自在的與老師和同學們交談，國際交換生也將再度來到台大，校園將恢復以往的熱鬧和多元。

管中閔表示，在2019年的開學典禮上，他提醒新生們要讓自己的眼界高一點，讓心胸寬一點，多增加一些學習的維度，也多一些理想。2020年是強調接軌國際的重要，也鼓勵同學們不要畫地自限，要勇於挑戰國際場域。

2021年，管中閔宣告「未來大學」的行動方案逐步實施。至於今年，他對新生們再增加「自主選擇」與「認真實踐」兩點期許，因為每個人的大學生活及人生，都取決於自己將如何選擇，也將由自己決定如何實踐。

管中閔說，今年是他校長任期內最後一次主持開學典禮，他依舊抱著最誠摯的心，祝福所有同學都能自主選擇，認真實踐，也都能歡喜學習，快樂成長。即使幾個月後他不再擔任校長，他的祝福仍將伴隨大家，一路前行。