前綠委鄭寶清昨（27）日正式宣布參選桃園市長，民進黨桃園市黨部已強調，若他登記參選就會開除黨籍，而北市副市長黃珊珊今同樣以無黨籍正式宣佈參選台北市長。對此，無黨籍基隆市長參選人黃希賢發文指出，以無黨籍參選，讓拒絕政黨綁架、站在基層百姓這一邊的人越來越多。

黃希賢今於臉書提到，鄭寶清作為為民進黨犧牲奉獻超過30年的民主大前輩，卻被黨內用極度不民主的方式對待，連公平公正的初選機制也沒有，「民主進步黨」這五個字早已經喪失意義，「既不民主，也不進步」。

黃希賢表示，年初宣布以無黨籍參選後，自己穿梭在基隆大街小巷，雖然沒有龐大的政黨資源，但也感受到了人民厭倦藍綠政客、積極想要改變的決心，而其實人民的想法很簡單，「當桌上擺著兩顆好看但裡面臭酸的蘋果叫你吃，你為什麼不買新的一顆呢？」

黃希賢直言，基隆其實與桃園很像，民進黨執政八年，重點區域皆蓬勃發展，但舊城區卻是一成不變、越來越沒落，若現有的政治架構沒辦法打破，這種情況恐永遠沒辦法改變。

最後，黃希賢也引述了鄭寶清所說的「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，表示這絕對不是大家想要的台灣價值，自己樂見鄭參選，讓今年選舉「無黨無派、願意與人民站在一起的勢力」越來越龐大。