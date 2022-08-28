本土新冠肺炎即將邁入下一波高峰，快篩陽性經醫師確認視同確診穩定上路，繼社區篩檢站全面退場後，9月1日起，醫院住院、陪探病也跟著再鬆綁，從原本陪病者住院前2天需PCR或快篩陰性且不得外出，改為當日入院再使用家用快篩篩檢即可。但仍禁止探病，僅允許加護、安寧、精神科、兒童病房或特殊狀況等病人，可有每天2名訪客於固定一個時段探訪。

疾管署原本要求全國住院病人以及陪病者，住院前2日須提供PCR或快篩陰性證明，且要求2日內要待在家中不得外出。因應住院等醫療服務逐漸回歸常態，指揮中心25日公布最新「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，修改住院病人和陪病者的入院規定。

根據最新公告，9月1日起，全國醫院的新住院病人，非緊急住院者於入院前兩日內進行公費核酸檢驗或抗原快篩，或於入院當日進行公費家用快篩。緊急需住院者，於入住病房當日進行公費核酸檢驗或抗原快篩，包含家用快篩。另外，住院病人若為「經醫師評估無COVID-19相關症狀且無TOCC風險的新生兒或早產兒」，無須篩檢。

陪病者部分，修訂非緊急住院病人的陪病者，於入院陪病前兩日內進行核酸檢驗或抗原快篩，或於入院陪病當日進行家用快篩；緊急需入院陪病者，於入院陪病當日進行核酸檢驗或抗原快篩，包含家用快篩。若在院內使用家用快篩執行入院篩檢時，經醫師評估家用快篩檢驗結果為陽性時，則建議再進行PCR檢驗確認，以利後續處置及通報評估。

至於探病規定仍未開放，僅符合特殊條件下可開放探病，包括收治於加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域的病人、身心障礙或病況危急者，以及病情惡化經評估需探病且經醫療院同意等例外情形。