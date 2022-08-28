桃園八德區移入人口多，為完善當地生活環境，市府與保一總隊協調活化閒置營區，斥資6億元打造面積達16.6公頃的大湳森林公園，內部規畫23棟館舍、3個滯洪池，園區內部擁有豐富的自然生態，預計10月完工。

「大湳森林公園是全桃園最大，可謂是首都級的大公園！」工務局長賴宇亭直呼，大湳森林公園面積16.6公頃，能與台北最大的大安森林公園相較，相當值得期待。工務局說，原本斥資5億元翻新，但考量到園區路燈、維生系統等設備老舊，增加1億元預算改為智慧路燈，並改善維生系統，預計10月全區可完工啟用。

工務局表示，大湳森林公園以「教育、環境、娛樂」3個元素規畫設計，內部原有25棟館舍，有2棟因老舊改建為滯洪池的一部分，23棟館舍提供各局處單位進駐，還有3個不同功能的滯洪池，1個保持低水度，1個維持乾水位、可供民眾野餐，另1個上面會建置大樓及停車場，建物內部有蓄水功能，以便治理水患。

工務局指出，最有看頭的是豐富的自然生態，經調查園區內約有7種棲地類型，包含景觀植栽、先驅樹林、草生荒地與農地，其中景觀植栽面積最大，約有195種植物，以草本90種為主，其次為喬木67種，全區原生種比例達49.7％，有台灣肖楠、石斑木、香湳、臺灣鳶尾等。園區動物生態則以鳥類種類較多，有第2級珍貴稀有保育類黃鸝、魚鷹與鳳頭蒼鷹，第3級應保育的紅尾伯勞與台灣藍鵲等。

工務局說，因應將來開幕後的參觀人潮，園區南、北邊各有妥善規畫停車位，總計有大客車4席、中巴士4席、汽車99席、機車185席及自行車76席，待正式營運後將成為優質的都市綠洲。