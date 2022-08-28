鈴木一朗28日正式成為水手名人堂的第10位成員，接下來在2025年他將取得進入美國古柏鎮棒球名人堂的候選資格，當然他篤定可以在初次叩關就跨越75%門檻，但是他有可能獲取90%以上的超高得票率嗎？

名人堂至今僅有救援王李維拉（Mariano Rivera）全票入選，即使是小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、吉特（Derek Jeter）都沒能做到，小葛瑞菲99.3%得票率當時是最高的，後來吉特拿到99.7%（只跑掉1票）。事實上「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、「飛行荷蘭人」華格納（Honus Wagner）的95%得票已經很驚人了，名震古今的投手賽揚（Cy Young）只有76%，而且是第2次票選才過關。

One of the best to ever do it. #IchiroWeekend



世界最高の野球選手 pic.twitter.com/bh4jnRT9XR — Seattle Mariners (@Mariners) August 28, 2022

大聯盟專欄作家Jake Mintz曾在2019年一朗退役時分析，要獲得美國作家協會（BBWAA）的青睞，高人氣自然是個優勢，但就和政治一樣，「被最少人討厭」才是衝出高票的關鍵。吉特、小葛瑞菲都難免有敵人，身為外國球員的李維拉（巴拿馬）、鈴木一朗（日本）在這方面具有優勢。一朗幾年前退役時，美國與日本的隊友都有人為之流淚。「沒有人真的痛恨過鈴木一朗，他從來就不是任何人的敵人。」

鈴木一朗生涯4637支安打是加上日本職棒的數字（美職3089安），美國自家的安打王彼德羅斯（Pete Rose）因為簽賭醜聞終身被拒之門外，相較之下更應該把最敬業、最熱愛棒球的安打王一朗高票送進名人堂。此外一朗在大聯盟全球化扮演的角色是無可取代的，他的成功激勵了無數後輩，特別是為東亞球員樹立了永垂不朽的標竿，作家Jake Mintz相信「一朗有資格獲取100%選票」。