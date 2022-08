台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會,卻被臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」抓包官方網站英文竟是「中式英文」,全文15句話,用了33個有動作的動詞,半數以上有重疊和文法錯誤,炮轟台北市民的納稅錢是這等翻譯品質,首善之都恐是「丟臉之都」。

「Translation Matters 翻譯有要緊」提到,慘不忍睹的城博會英文,人生酸甘甜是bittersweet life,不是sweet and sour,台北市民可以寫Taipei citizens,但台北人不是Taipei people,是the people of Taipei,英文有in a split second(一瞬間、轉眼之間),但是沒有in the next second,最多可以考慮next phase 或next stage。

該粉專再舉例,a sense of achievement in happiness,到底是要成就感、還是幸福感?還有technology future 這是未來科技、還是科技未來?請想清楚,決定一下好不好。

「翻譯有要緊」也提及,一個英文句子有超過4個動詞的話,就應該警鈴大作檢查問題出在哪裡,這種句子99%有嚴重問題,有句子擠了5個動詞、4個動詞,真的霧裡看花,還大酸「the Taipei people who live here」已經限定台北人了卻還要註明住在台北?這是要討論籍貫嗎?

粉專指出,這整篇文章開頭的既不是完整的一句話,也不是正確的標題,全文15句話,用了33個有動作的動詞,半數以上有重疊和文法錯誤,多個句子有嚴重架構問題、通篇更是嚴重的中式英文。

粉專批評,從頭到尾只有基礎的一招句子結構主詞+動詞+受詞,遑論美感文風、倒裝、疊句片語,這種心神領會的文學層次並搭配中文原文的造詣,反倒是基本的理解文意就很有障礙、語意不清,例如這句「This is the beginning of our life work and dreams.」這是什麼碗糕?現在是要探討生命起源?工作指引?夢境開頭?

「懂了嗎? 大柯多腫宇宙。」粉專轟,為什麼不給錢請專業譯者、專業翻譯公司,台北市民的納稅錢是這等翻譯品質?第一頁就已經爛成這付德行,其他整個網頁還能看嗎?這叫首善之都?恐怕是丟臉之都。