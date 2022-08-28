台北市政府斥資8000萬舉行台北城市博覽會，卻被臉書粉絲專頁「Translation Matters 翻譯有要緊」抓包官方網站英文竟是「中式英文」，全文15句話，用了33個有動作的動詞，半數以上有重疊和文法錯誤，炮轟台北市民的納稅錢是這等翻譯品質，首善之都恐是「丟臉之都」。

「Translation Matters 翻譯有要緊」提到，慘不忍睹的城博會英文，人生酸甘甜是bittersweet life，不是sweet and sour，台北市民可以寫Taipei citizens，但台北人不是Taipei people，是the people of Taipei，英文有in a split second（一瞬間、轉眼之間），但是沒有in the next second，最多可以考慮next phase 或next stage。

該粉專再舉例，a sense of achievement in happiness，到底是要成就感、還是幸福感？還有technology future 這是未來科技、還是科技未來？請想清楚，決定一下好不好。

「翻譯有要緊」也提及，一個英文句子有超過4個動詞的話，就應該警鈴大作檢查問題出在哪裡，這種句子99％有嚴重問題，有句子擠了5個動詞、4個動詞，真的霧裡看花，還大酸「the Taipei people who live here」已經限定台北人了卻還要註明住在台北？這是要討論籍貫嗎？

粉專指出，這整篇文章開頭的既不是完整的一句話，也不是正確的標題，全文15句話，用了33個有動作的動詞，半數以上有重疊和文法錯誤，多個句子有嚴重架構問題、通篇更是嚴重的中式英文。

粉專批評，從頭到尾只有基礎的一招句子結構主詞＋動詞＋受詞，遑論美感文風、倒裝、疊句片語，這種心神領會的文學層次並搭配中文原文的造詣，反倒是基本的理解文意就很有障礙、語意不清，例如這句「This is the beginning of our life work and dreams.」這是什麼碗糕？現在是要探討生命起源？工作指引？夢境開頭？

「懂了嗎？ 大柯多腫宇宙。」粉專轟，為什麼不給錢請專業譯者、專業翻譯公司，台北市民的納稅錢是這等翻譯品質？第一頁就已經爛成這付德行，其他整個網頁還能看嗎？這叫首善之都？恐怕是丟臉之都。