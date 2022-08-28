台中市好藤林健康促進關懷協會舉行「風華不老、樂齡舞台秀」活動，民進黨市議員參選人陳俞融牽著銀髮長輩進場。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

為協助銀髮族長輩，一圓披婚紗、穿禮服夢想，台中市好藤林健康促進關懷協會今（28日）舉行「風華不老、樂齡舞台秀」活動，年齡加總近2千歲的銀髮長輩們披上期待許久的婚紗、禮服，在舞台上展現婀娜多姿、搖曳動人的姿態，秀出美麗與自信，不但讓台下觀眾鼓掌叫好，更許多長輩的家人們感動到紅了眼眶！

這場「風華不老─樂齡舞台秀」一度因疫情暫停，但在弘道老人基金會、立委莊競程、民進黨市議員參選人陳俞融等單位及個人支持下隆重登場。發起這場活動的好藤林健康促進關懷協會理事長吳雪霞表示，因為看到長輩隨著年紀增長，衰老凋零，讓她頗有感觸，尤其部份老人家因為年輕時家庭的關係，沒能披上婚紗，穿上禮服，心中總有一份遺憾，因而決定辦一場舞台秀，為長輩一圓婚紗夢。

當參與的長輩們穿上期待許久的婚紗、禮服，盛妝打扮，以最美的一面亮相，立即贏得現場觀眾掌聲，配合優美的音樂，在莊競程、陳俞融等人牽引下，這些「新人」們緩步登上舞台，踏著穩健的步伐，展現優雅與自信的一面！

陳俞融表示，活動能圓滿成功除了是吳雪霞的用心付出外，最要感謝雅蔓妮婚紗公司和各個協辦單位的全力協助，「看到長輩們的笑容，相信這一切都值得了！」