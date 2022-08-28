畢書盡昨在高雄舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

畢書盡昨在高雄舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

畢書盡（Bii）7月底結束專場巡迴台北站後，隨即著手準備「我要唱歌給你聽 Live Concert」高雄站演唱會。昨（27日）晚上他以一身全白外套搭配牛仔褲出場，儼然化身成大家心目中的白馬王子，讓許久未見到他的高雄歌迷融化於他的魅力之下，而歌迷們也不遑多讓，召集了全台7位支持Bii超過10年的資深粉絲，自主製作應援手幅與會旗，希望以實際的行動讓他感受到支持的力量。

這次同樣以〈聊傷〉一曲開場帶來後疫情時代療癒的力量，畢書盡知道每次演出歌單總會有許多遺珠，因此特地提前開放現場歌迷點歌！在大家踴躍點歌下，畢書盡一連唱了〈Nothing At All〉、〈愛戀魔法〉、〈愛你就夠了〉等多首歌曲，讓歌迷們心滿意足！經典情歌組曲結束後，Bii走到觀眾後方的小舞台重新登場，送上〈Red n’ Hot〉、〈Catch Your Double Eye〉等歌，他邊唱邊走向主舞台，親切地跟歌迷擊掌甚至與歌迷自拍，不過因為歌迷非常熱情的關係，讓動線一度堵塞無法前進，歌迷們甚至一度興奮到不小心把側邊欄柱推倒，現場氣氛超嗨。

演唱會尾聲，Bii感性分享心情，坦言很多時候為了不想讓大家失望會自我懷疑，也質疑自己是否能成為大家心目中的偶像，而台下歌迷則暖心回應，不希望因為粉絲的期待而為畢書盡帶來壓力，希望他能以自己舒適的步調一步一步前進，粉絲們會全力支持；Bii感謝有BF家人作為有力的後盾，因為有大家的陪伴他才敢放心做自己，承諾接下來還是會繼續唱歌給大家聽，直到唱不動為止。