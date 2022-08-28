30歲短今（本名胡馨儀），是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員，集身高173公分，34D、25、35傲人三圍，相當受到紛絲歡迎，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今近日釋出和好姊妹到澎湖旅遊的照片，魔鬼般的身材吸引上萬人瀏覽。

短今和前「PS女孩」Landy嵐蒂、桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」豆芽相約澎湖之旅，期間在各景點留影，三個好姊妹一起穿比基尼拍了許多美照，讓人大飽眼福，而短今是三位中穿著最火辣的一位，幾乎全程都穿一套白色大V字泳衣，V字已經開到肚臍眼，露出胸前的渾圓半球若隱若現，相當吸睛。

短今與好友們去朋友旅遊。(圖/短今 IG)

參觀玄武岩、澎湖跨海大橋，短今套上牛仔熱褲，泳衣當外衣穿，八字胸線一覽無遺，人美景也美。短今在IG的貼文寫下：「三天的澎湖之旅，黑了一點、瘦了一點，還認識一群可愛的朋友...」短今也稱讚朋友們在旅途中的可靠與能幹，讓她可以好好拍美照閃爆大家。

此PO文一出，網友看了大呼：「太辣了吧」、「短今氣場太強了」、「我鼻血直接爆出來」、「一定很適合不知火舞的服裝」、「那件衣服真的很厲害！好看不失性感！超吃身材的衣服」！