2022.8.28 台東縣：▲天空舞集連續19年蟬聯台東縣傑出演藝團隊，以部落傳說為題材的創作，備受肯定。（莊哲權攝）

2022.8.28 台東縣：▲天空舞集連續19年蟬聯台東縣傑出演藝團隊，以部落傳說為題材的創作，備受肯定。（莊哲權攝）

舞夢砂夢壓軸演出，散發出美麗舉熱情，博得滿堂彩。（莊哲權攝）

舞夢砂夢壓軸演出，散發出美麗舉熱情，博得滿堂彩。（莊哲權攝）

舞夢砂夢壓軸演出，散發出美麗舉熱情，博得滿堂彩。（莊哲權攝）

台東回響樂團獲得傑出團隊1級肯定。（莊哲權攝）

台東縣政府文化處昨下午舉辦「給你點個讚─台東縣111年度傑出演藝團隊頒獎典禮暨聯合展演」，今年共有7個團隊獲選，其中，唯一蟬聯19年的「天空舞集」，歷年來編創演出多齣有關在地人文關懷的現代舞作品，近年創作以部落傳說為取材，呈現原鄉之美。

台東縣政府文化處辦理傑出演藝團隊聯合展演，今年共有台東回響樂團、舞夢砂城國際藝術舞團、天空舞集、發熱帶樂團、水精靈民族舞蹈團、小團體話劇社及玩樂音樂工作室7個團隊獲獎，為觀眾帶來豐盛的視聽饗宴。

其中，創團21年的天空舞集，是唯一連續19年蟬聯的傑出團隊，這次演出的舞碼，取自排灣族愛國埔部落的「靈水」傳說的片段，以藝術手法呈現小村莊愛與重生的浪漫故事，頗受好評。

團長蔡福松說，該團於2020年以多良部落的瀧傳說為主軸編舞創作，今年則以現代舞詮釋愛國埔的洗臉傳說，未來會持續採集原鄉神話故事，呈現部落之美。

另外，台東回響樂團以「回鄉」為宗旨，在台糖文創園區13號倉庫創建展演中心，循序漸進培養人才，團員已達100多人，朝永續方向發展，並與各領域藝術共融，產生新的藝術形式，創造跨域藝術台平，在今年獲傑出演藝團隊第1級肯定，獎金26萬元。

而壓軸的舞夢砂城國際藝術舞團，在輕快的節奏中，洋溢著熱情與活力的東方舞（肚皮舞），獲得滿堂彩。團長曾淑羚表示，該團則是台東少數的異國舞蹈團隊，鑽研世界各國舞蹈，將台東藝文活動注入多元精彩的異國元素，歷年參加許多國內外舞蹈比賽，把台東之美推上國際舞台。