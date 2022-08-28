健身運動風氣盛行，許多人乾脆把運動衣、瑜珈褲當成日常穿著，不過一名女網友看到閨蜜每天都穿著瑜珈褲出門，下半身的駱駝蹄形狀非常明顯，路上的阿伯都猛盯著看，讓她忍不住提醒閨蜜，但對方仍照穿，還說「不覺得很性感嗎？」讓她聽了傻眼。

一名女網友看到閨蜜每天都穿著瑜珈褲出門，下半身形狀非常明顯。(翻攝自Dcard)

這名女網友在Dcard指出，路上經常看見穿著單車褲、瑜珈褲或運動內衣上街的女生，而她閨蜜也熱愛穿運動風，但從不運動，就是喜歡穿短版上衣搭配緊身瑜伽褲，由於勒得很緊，下體的形狀超明顯，每次和她出門都會有很多男生盯著閨蜜的下面看，甚至有阿伯目不轉睛盯著她重要部位。

每當看到這些眼神性騷擾原PO都會提醒閨蜜小心一點或遮一下，沒想到對方卻回「你不覺得穿緊身瑜伽褲很性感嗎？雖然有人會盯著看，但你不覺得看起來很sexy嗎？」讓原PO嚇呆，難道是自己太守舊了，好奇問大家覺得女生穿瑜伽褲逛街真的很性感嗎？

對此，網友紛紛留言，有一派人認同原PO的想法「我覺得不好看，不是身材問題，是這個褲子本身就不好看」、「醜，看到穿瑜珈褲的，我都會想說為什麼要穿衛生褲出來」、「在路上看到穿這樣 我真的完全不會想看」、「沒去運動當作穿搭穿出門感覺很怪，有些人穿起來像褲襪，內褲都透出來」。

但也有另一派人認為身材是關鍵，「如果臉正身材好可以啊，普妹就不要傷人眼睛了」、「我覺得很性感耶」、「身為男生的我來說一定會多看幾眼的啦，各位別騙自己了」、「屁股要夠翹不然都很難看，不管胖瘦」，「穿無痕內褲，三角地帶可能墊個東西，不要有形狀出來就好，我超想要這樣穿，但沒那個身材」。