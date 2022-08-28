告五人「新樂園」演唱會昨開賣秒殺完售。（相信音樂提供）

告五人將在9月17日在台北兒童新樂園舉辦「新樂園2022愛在夏天演唱會」，門票日前開賣3分鐘秒殺，讓剛結束專場巡演的告五人又驚又喜，欣慰表示：「謝謝歌迷總是貼心支持，這次演唱會將有很多新的嘗試，跟我們一起在遊樂園好好玩一番，創造永遠的回憶！」

不少失望的歌迷求票敲碗，主辦方第一時間趕赴兒童新樂園場勘，並與製作單位必應創造連夜開會評估後，決定釋出視線遮蔽區「摩天輪露台同樂票」，並設置巨大螢幕同步轉播演出，一起見證同樂告五人首場遊樂園演唱會，追加門票將在9月2日中午12點開賣。

告五人日前剛結束【在這座城市遇見了你】的38場巡迴演出，走遍18座城市的他們，與超過10萬歌迷共度美好時光。主唱雲安說：「這次巡迴的每座城市都有不同的風景人文，使我們每天都很新鮮，想去看、去了解，我們的歌迷也很多都是第一次見到告五人『本人』，所以每次演出我們都會問是不是初次見面。很期待下次巡演，我們現場見！」

告五人也逮到機會大嗑美食，直呼這趟巡演簡直像是美食之旅，他們笑道：「像我們去高雄就有吃牛肉麵、白糖粿，去杭州時吃到大閘蟹六月黃，在重慶則吃了麻辣鴛鴦鍋。我們拍的很多照片，大半都是和吃的有關。」主唱犬青也期待9月的遊樂園開唱，開始細數可能會出現的美食，「遊樂園一定會有很多吃的，像是超級香的爆米花，或是甜甜的棉花糖！」

談到巡迴時的難忘印象，莫過於在一場音樂節演唱膾炙人口的〈唯一〉時，有一對粉絲當場求婚，這讓告五人回想起來仍雀躍萬分，雲安說：「當時台下的歌迷們自動讓開，好像求婚情侶自帶結界一樣，而我們當下歌繼續唱，讓目光焦點都在他們身上。」鼓手哲謙說道：「那個能量很棒，也讓我們越唱越起勁！」

告五人此行不但感受到各城市的歌迷熱情應援，還收到各式各樣禮物，以及告五人標誌性的玩偶獨角獸、哈密瓜等超過5大箱，犬青感激表示：「很謝謝哈瓜的支持，尤其是在現場聽到大家一起合唱時真的很感動。」團員們也在旅途中汲取創作靈感，籌備第3張新專輯，同時打造獨一無二的限定遊樂園演唱會。

告五人「摩天輪露台同樂票」場地設置於園區2樓及3樓，本區或有將有若干角度或視線不良障礙，現場將設置大螢幕同步轉播，方便觀眾同樂。詳細規則請洽拓元售票系統。