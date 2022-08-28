光織影舞成為最熱門親子遊景點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「期間限定」的「光織影舞」光影藝術展已有逾20萬人參訪。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「檜意森活村」，是全台範圍與數量最多的日式建築群，全家大小租借和服在園區遊逛。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

暑假即將結束，嘉義市政府鼓勵民眾把握假期尾聲，安排兩天一夜旅程造訪嘉義市，尤其不能錯過北香湖公園即日起至9月11日止每晚6點30分至晚10點，「期間限定」的「光織影舞」光影藝術展，市府指出，光織影舞至今已有逾20萬人參訪，為嘉市夜經濟帶來商機，8大展區有互動體驗、燈光效果，絕對能讓小孩放電、大人放鬆。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義建城已超過300年，累積深厚的文化底蘊，與時俱進的城市風貌，新舊融合鮮明豐富，遊客想體驗最在地玩法，可乘坐四通八達的電動公車欣賞蘭潭風光，或至百年嘉義公園踩點打卡，完善的Youbike租賃系統，不僅站點密集又方便，更榮獲全國有YouBike縣市近10年來最高「使用滿意度」肯定，黃敏惠更不忘推薦遊客一定要品嚐美味道地的嘉義美食。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市很適合兩天一夜的親子遊，鄰近「光織影舞」展場的「檜意森活村」，是全台範圍與數量最多的日式建築群，全家大小租借和服在園區遊逛，彷若置身日本，或是可步行至鄰近的「製材所」、「車庫園區」，以及「愛木村觀光工廠」，親子同樂體驗木藝DIY，感受「木材之都」風情。

至於百年嘉義公園旁的「大型滑草場與溜滑梯」讓大人小孩都能盡情免費享受滑草的樂趣，深受民眾喜愛，也可前往嘉大昆蟲館，認識保育類昆蟲、觀賞旋轉彩蝶柱等，寓教於樂探索昆蟲生態，白天走訪各類好玩好拍的親子景點後，傍晚可至文化路夜市遍嘗美食，充飽電力，繼續參觀期間限定「光織影舞」光影藝術展。

張婉芬說，今年展品規模更盛往年，以「元宇宙之旅」為主題，運用數位科技與光影藝術，設計多項可互動體驗的大型光影裝置及精彩光影秀，其中「地心引力」展區以科學家牛頓發現地心引力的「蘋果樹」為主題，兩個療癒系鐵件機器人，運用「全息影像技術」呈現動感的表情，小朋友都說「好像小小兵」，爭相拍照，最受孩童喜愛。

張婉芬說，即日起至12月31日止，市府加碼推出市立美術館、市立博物館免費入場活動，遊客只要憑嘉市合法旅宿住宿發票或證明，即可在住宿當日或隔日，依住宿人數兌換市立美術館、市立博物館免費門票。歡迎全國各地民眾，把握暑假的小尾巴規畫一趟親子之旅，來嘉市體驗從人文藝術到美食娛樂全方位不同樂趣。