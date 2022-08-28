縣市長提名爭議延燒至今天全代會，黨代表楊本安表示，黨主席朱立倫上任時主張「黨務中立、黨內民主」，但在這次公職提名卻沒有遵守，都會縣市長階層都只由選策會8人決定，沒有問基層，這些人若未勝選，朱是否該負起政治責任？（周志豪攝影）
縣市長提名爭議延燒至今天全代會，黨代表楊本安表示，黨主席朱立倫上任時主張「黨務中立、黨內民主」，但在這次公職提名卻沒有遵守，都會縣市長階層都只由選策會8人決定，沒有問基層，這些人若未勝選，朱是否該負起政治責任？（周志豪攝影）

縣市長提名爭議延燒至今天全代會，黨代表楊本安表示，黨主席朱立倫上任時主張「黨務中立、黨內民主」，但在這次公職提名卻沒有遵守，都會縣市長階層都只由選策會8人決定，沒有問基層，這些人若未勝選，朱是否該負起政治責任？

楊本安更批評，這次國民黨肯定大勝，因為民進黨夠爛，但朱立倫標準很低，22席縣市長只要15席就覺得及格，難道其他縣市要留給民進黨？這是很嚴肅的問題。

對於質疑，朱立倫於後續的中央委員會議開幕致詞時回應，年底縣市長選舉，一席都不能放棄。

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