來自美國的女生Rose，因為哥哥曾經來台教英文，讓他們全家人認識台灣，父母親自到台灣找哥哥後，還把台灣當作第二個家，後來哥哥回美國後，父母為了讓她來台灣，不斷以「台灣很安全、很熱情」逼她到台灣找工作，當時她只覺得父母在鬼扯，直到她失戀，才在網路上找到台灣的工作，在2018年飛到台灣，遇到了真命天子，兩人即將結婚，她說「台灣這對我們家意義非凡，很感謝我的父母當初逼我來台灣」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自美國阿肯色州的Rose透露，家人彼此的關係非常緊密，某天哥哥突決定要到台灣教英文，對家族來說是件大事，因為過去從未有人遠離家鄉，哥哥來到台灣後，經常分享在台灣的生活，讓父母決定飛到台灣找哥哥，沒想到才到台灣短短兩個禮拜時間，他們已稱台灣為第二個家了。

Rose表示，哥哥在台灣生活一陣子後，又突然決定飛回美國，父母把歪腦筋動到她身上，開始說服她到台灣找工作，她追問原因，父母說，「我們已體驗台灣有多安全和熱情，且哥哥在台灣很開心，再加上妳在台灣，我們才有理由去旅行」。

Rose說，當下她只覺得父母在鬼扯，且對當時的生活、人生現況很滿意，所以對搬到台灣沒有興趣，直到後來她失戀，她想要走出舒適圈。2018年她在網路找到在彰化的工作機會，她將消息分享給父母，只見他們又驚又喜地說「又有可以回台灣的藉口了」。

Rose指出，她在台灣認識新對象，兩人最近搬到東岸，希望未來父母能來台灣參加他們的婚禮，「因為這個國家對我們來說意義非凡，最後我很感謝我的父母當初逼我來台灣，讓我不僅遇到人生最愛，也找到我的家」。