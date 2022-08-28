「台中市大屯區民主聯誼會」舉辦35周年慶感恩餐會，立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、何欣純及民進黨新生代議員蔡耀頡、張家銨等均全程參與。（馮惠宜攝）

「台中市大屯區民主聯誼會」舉辦35周年慶感恩餐會，綠營人士齊聚一堂。（馮惠宜攝）

中部地區最老牌的民主團體「台中市大屯區民主聯誼會」今（28日）舉辦35周年慶感恩餐會，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌到場致意，他說，大屯區民主聯誼會的成長，就是台灣民主進步的歷史，並承諾如果順利當選台中市長，一定會讓屯區的捷運系統4年內核定。

「台中市大屯區民主聯誼會」28日於大里區大和屋國際美食館舉辦35周年慶感恩餐會，蔡其昌、立委莊競程、何欣純及民進黨新生代議員蔡耀頡、張家銨等均全程參與。會中公布新的「黃虎民主建國」會旗，宣示在台灣島內完成突破黨禁、培養本土政黨的第一次民主改革任務後，未來將落實國家正常化，做為第二階段打拼民主改革的新目標。

聯誼會長林清煇表示，1986年不滿威權政府的黨外人士於台北圓山飯店成立新政黨並取名為「民主進步黨」，1987年聯誼會的創會員們亦響應民主潮流，成立「大屯區民主聯誼會」，並協助民進黨陸續成立民進黨台中縣、市黨部，為中部地區打下突破黨禁的堅強基礎。

蔡其昌說，大屯區民主聯誼會成立35年了，代表台灣民主一步一腳印，大屯區民主聯誼會的成長，就是台灣民主進步的歷史，在場很多前輩為民主打拚時，20多歲的蔡其昌是幫忙寫文宣的小助理，不是政治世家出身，也沒有認大財團為乾爹，靠的是民主前輩與鄉親的栽培，一次次選舉的相挺，才能從小助理做到副院長，若不是有民進黨這個願景的政黨，是不可能發生的事。

蔡其昌也承諾，如果順利當台中市長，屯區的捷運系統4年內核定，生活更便利，亦可減輕空污。