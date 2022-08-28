為選戰積極衝刺的民進黨新北市長參選人林佳龍，今（28）日在臉書指出新北市有400萬人口，托育政策不能漏氣，若有機會擔任市長，將在原本的政策基礎上，再爭取公托增加300班，要讓新北市的年輕人敢婚、敢生也敢養！

林佳龍昨（27）日前往板橋出席議員參選人黃淑君的座談會，現場氣氛相當熱鬧，而黃淑君相當關心年輕人的需求，包括教育、托幼等議題，他也因此針對相關內容提出政策，指出總統蔡英文上任後推動「0到6歲國家一起養」政策，且今年8月開始育兒津貼再加碼，還會陸續將全國公托增加至3000班，為所有家庭減輕負擔。

「新北市有400萬人口，在托育政策上絕對不能漏氣！」林佳龍強調，若未來擔任市長，將推動新北托育政策願景，在蔡英文的政策基礎上，再爭取公托增加300班，讓新北的年輕人敢婚、敢生也敢養。

林佳龍希望能獲得選民的支持，讓新北發展得更好，成為年輕人能放心打拚、安心照顧下一代的宜居城市！