中秋節即將來臨，許多人為了應景都會買柚子來吃，營養師李婉萍在臉書粉專提醒，柚子雖然是高纖維、高維生素C的水果，還含有鈣質、檸檬酸等營養素，可以飯後吃幫助消化，但有3個族群的人要特別小心，包含腎臟病友、消化系統不佳的人，以及服藥中的人，不能和柚子一起吃的藥物則有降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥等。

●腎臟病友

柚子含鉀量較高，腎臟功能受損會較難代謝過多的鉀離子。

●消化系統欠佳的人

柚子有很多的纖維和水分，消化系統虛弱的人吃太多柚子可能會拉肚子。

●服藥中的人

柚子裡有呋喃香豆素成分，可能會導致藥物血中濃度過高，特別是有服用降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥，更要特別注意，在食用柚子前前最好先詢問醫師。

除此之外，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書指出，有在服用抗凝血藥劑的病人也不適合食用柚子，因為柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致體內藥物濃度上升，效果就像藥物過量一樣，後果輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重還可能致命；而心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等病人都有可能服用抗凝血劑。