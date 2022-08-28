台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑日前遭攻擊殉職，一名網紅「師大數學哥」評論，「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」，台南市警局第二分局因此展開調查，將依公然侮辱及誹謗罪嫌送辦。今（28）日師大數學哥刪除爭議文章，不過卻又發文批評「沒人性地逮捕犯人，才會引來犯人的砍殺」，更預言，警方提告最後一定告不成、他將收到不起訴書，遭到許多網友洗版灌爆。

師大數學哥日前發文表示，「不過就是死了2個警察，到底有什麼好難過」，指稱9成警察都是廢物，不敢面對流氓只敢欺負老百姓，「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」；市警二分局對此表示嚴厲譴責，並指派專案小組調查，未來將依公然侮辱及誹謗罪嫌送辦。

師大數學哥今日刪除爭議文章，不過再度以仇警立場發文表示，「你們不講理，沒人性地逮捕犯人，才會引來犯人的砍殺」，強調「那兩個警察先挑釁犯人有錯在先，絕對不是無辜喪命」。對於警方動作，師大數學哥回應，自己說的是老百姓心聲，並預告就算警方進行提告，到了檢方程序就會結束，「一定是不起訴書」。

許多網友則紛紛回應，「用這種方式紅，不長久也沒意義」、「被打的時候不要找警察喔，快被打死時也不要報警喔」、「被扁了以後也是找警察報案，然後再來網路上哭哭，你的行為也就只能這樣」、「數學哥，想請教一個數學問題～可以算一下你的死期嗎？好想知道這個的答案喔！」