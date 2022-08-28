1名女網友第一次見到鹹蛋顏色呈粉紫色狀態，她驚訝地將鴨蛋拍照PO網，發文詢問網友們：「鹹蛋是發生什麼事」，文章曝光後，網友們紛紛笑說：「惡魔果實」、「會不會要生蛋之前剛好吃了火龍果」，但據了解，若蛋白呈現粉紅色，代表蛋白已被綠膿桿菌入侵並引發腐敗，是無法食用的。

1名女網友於臉書社團《爆料公社》寫下，日前她第一次見到粉紅色的鹹蛋，她表示鹹蛋顏色美到讓她忍不住將其拍下，畫面中可見，蛋白部分成粉紫色狀態，看似快要發黴，蛋黃顏色也偏乳白一些，原PO不禁發文詢問網友們：「鹹蛋是發生了什麼事，看起來應該是一顆毒蘋果。」

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「會不會要生蛋之前剛好吃了火龍果」、「吃下去可能會獲得超能力，見閻王」、「不要玩草莓冰淇淋」、「月經來下蛋才會這樣」、「不能吃了吧，屬於變質了一種」、「惡魔果實，吃了會變鹹蛋超人」、「會不會因為要發霉」、「那個吃了會看到祖先喔」、「色素打一針就有了」、「少女心鹹蛋」、「再放就變派大星了」、「可能是用玫瑰鹽醃的」。

實際上，根據美國農業部（USDA）說法，蛋白若呈混濁，代表生雞蛋很新鮮，反之蛋白為透明無色，表示雞蛋正在老化；若蛋白呈現粉紅色或珍珠色的蛋白，代表綠膿桿菌（Pseudomonas）已引發腐敗，無法食用。