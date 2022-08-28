四川近期由高溫引發的供電吃緊現象，正逐步獲得緩解。目前當地水力發電量已有回升，一般工商業用電已經全部恢復。

央視新聞引述大陸國家電網消息指，隨著氣溫下降，以及局部地區降雨，四川用電緊張的局面得到緩解。

報導指出，今（28）日四川水力發電的日發電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升了9.5％。截至今日中午12點，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。後續來水持續好轉後，大工業用電將全部恢復正常用電。

大陸國網四川省電力公司市場處處長趙虹表示，乾旱導致的來水電量銳減，還需要一段時間才能恢復正常。高溫導致激增的空調負荷，隨著氣溫降低明顯回落，下降約1200萬千瓦，居民日用電量從最高的4.73億千瓦時降至3.4億千瓦時。總體來看，在國家電網的持續支援下，四川電力供需問題將在未來3天得到基本解決。

報導稱，隨著電力供需形勢的好轉，成都、綿陽等城市的商家已經恢復了正常用電，店內照明全部亮了，空調開放也不受限制。