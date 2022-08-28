裕融(9941)上周五法說會，上半年EPS升至6.3元。上半年ROA為2.57%，ROE為23.95%，相較去年同期雙雙上升。第三季每股盈餘3.45~3.67元，可望相較今年第二季2.78元、去年同期3元成長，並回到第一季水準。

裕融第二季合併總資產2521.23億元，年增18.05%、季增3.7%，台灣占84.5%、大陸占15.2%。第二季營業收入89.28億元，季增6%、年增13.4%，第二季毛利率從去年同期的54.5%升至58.5%，主因來自於融資收息的業務，高營益性的營收占比呈現增加，毛利率則季減1.2個百分點。合併稅前淨利20.7億元，較上季下滑，主要為持有新安東京海上1.94%持股，防疫保單因素下，公司認列損失，歸屬母公司稅後淨利12.93億元，仍成長兩成以上，單季EPS略增達2.78元，EPS以普通股股本44.71億元計算，新安東京海上認列損失影響EPS為1元左右。第二季ROA為2.28%，ROE為20.86%，雙雙較去年同期下滑。

裕融上半年營業收入173.38億元，年增11.87%，台灣版圖表現較佳，毛利率從去年上半年53.5%升至今年上半年59.1%，合併稅前淨利42.66億元，年增31.6%，歸屬母公司稅後淨利29.14億元，年增逾兩成，上半年EPS升至6.3元。上半年ROA為2.57%，ROE為23.95%，相較去年同期雙雙上升。

裕融也提到，這兩年持續針對產品做優化，高收益產品比重增加，餘額累積產生獲利提升，再加上2021年海外資產品質差，有認列較大呆帳損失，去年來上述因素有呈現大幅改善，使得公司營業利益或稅前淨利成長會大幅超過營收成長率。

台灣央行今年來已兩次升息，升息狀況對整體獲利影響，跟之前法說會看法差不多。視央行升息，毛利率可能會下降，內部已有做好對策，調整產品與新客戶利率調整，以及內部費用有效管控，讓升息因素影響降到最小。

裕融延滯率，台灣升至1.25%以下，但變化不算太大，仍在管控範圍內；大陸降至2.00%以下，略為改善，大陸地區延滯率目前30天控制在2以下，在疫情、大環境下，控制在相對審慎安全的範圍內。

資產餘額係指認列分期及融資利息收入之資產，裕融資產餘額第二季2181.59億元，年增20.8%、季增4.6%，台灣汽車金融資產餘額1046.62億元，季增4.3%、年增19.4%，其中中古車占83%、新車占17%。台灣企業金融資產餘額568.23億元，季增8%、年增34.4%，台灣消費金融資產餘額266.20億元，季增7.9%、年增34.4%。

裕融大陸汽車金融資產餘額第二季16.12億元人民幣，季減11.8%、年減22.9%，下滑主要是疫情、合規等因素，大陸二手車交易嚴格，受到比較大影響，態度上比較警慎。下半年疫情跟合規因素還是有，但績效可望比上半年好，8月數字也有看到逐步改善。大陸企業金融資產餘額50.17億元人民幣，季增3.3%、年增7.2%。而關於大陸近期房市、限電、GDP增速放緩等問題，對裕租資產品質展望及授信成長目標狀況，裕融提到，大陸地區在第二季比首季有成長，業績上不會有積極擴張作法，第三季應該會小幅成長。