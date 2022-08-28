裕融(9941)第二季營收、毛利均在財測上緣，營業利益超出財測，稅前淨利、歸屬於母公司綜合利益、每股盈餘則略遜於財測。為強化公司治理，提升資訊透明度，裕融依「證券交易法」第36-1及「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定自願公開財務預測，並以按季公告為之。

裕融2022年第3季財務預測，營業收入86.97~96.12億元，季減2.59%~季增7.66%、年增7.63%~18.95%；營業毛利50.80~56.14億元，季減2.69%~季增7.55%、年增13.81%~25.79%；營業利益28.31~31.29億元，季增1.38%~12.05%、年增8.31%~19.71%；稅前淨利22.66~25.04億元，季增9.47%~20.99%、年增20.16%~32.81%；歸屬於母公司綜合利益16.22~19.82億元，季增43.58%~75.49%、年增20.07%~46.75%；每股盈餘3.45~3.67元，可望相較今年第二季2.78元、去年同期3.00元成長，並回到第一季水準。

而關於新安東京海上產險上半年六月底公告認列損失293億元，已經採取比較保守原則認列。實務狀況要持續再觀察，包括確診數字、政府政策等都是不確定性因子。

增資在3月董事會通過，現金增資會因應營運發展、改善結構，增資繳款於8月25日已經繳足，公司111年現金增資發行普通股5000萬股，每股發行價格新台幣150元，實收股款總額新台幣75億元，業已全數收足，並訂定111年8月26日為現金增資基準日，預定股款繳納憑證上市日期為111年8月31日。而增資用途會用於先償還銀行借款，預計年底負債淨值比會降到八倍以下水準；現增對整體今年利息費用影響約減少2900萬元，全年EPS可望提升約0.2元。

東南亞擴展進度上，由於菲律賓疫情反覆，汽車交易冷淡狀況，裕融採穩健保守狀況操作，除了原來車貸外，也嘗試做醫療設備業務，開始建立醫院管道，菲律賓風險相對其他東南亞市場較低，業務把握度相對高，而其他幾個東南亞地區都還在調研。

針對公司明年的股利政策，裕融說明，希望股利政策趨於穩定，在現金跟股票比重上會做重新規劃配置，整體發放率控制在5-7成的比例。

裕融太陽能光電、綠電累計投資額超過40億元，建置超過240座，發電量達80mw，將隨著規模擴大持續扮演獲利角色。至於充電樁目前還是全台最多的業者，牽涉電動車發展情形，未來可望會帶來比較穩定狀況。而三義電廠進度，目前案子還在規劃與評估階段，未來將會以裕隆(2201)來主導。

新鑫、格上是否有在台上市計畫？裕融也表示，長期都希望子公司可以上市，但看經營績效跟後續本益比、股價等表現，需要綜合考量，先把子公司經營績效做好，再評估是否上市。