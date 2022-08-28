台北市前副市長黃珊珊今早舉行記者會宣布角逐台北市長，有國民黨籍里長到場支持，更喊高票當選。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午被問起是否擔心被拔樁，他強調，不需要有過多聯想，也不要有太多政治跟選票的算計，他就是提出好的牛肉，爭取最多市民的支持。

蔣萬安今天舉行「整個台北市都是我的運動場」政策發布會，對於藍營里長恐被黃珊珊拔樁，他表示，選舉就是希望吸納各方支持的力量，里長就是市政推動末梢神經，大家只要是為地方好、為市政整體規畫好，在選舉過程不需要有過多聯想，也不要有太多政治跟選票的算計，他就是提出好的牛肉、好的政策願景，爭取最多市民的支持就是他的目標。

至於黃珊珊參選後仍被外界質疑用市府資源選舉，今天還有市府局處長現身記者會。蔣萬安暗批，他沒有像其他兩位參選人有龐大行政資源、有非常多的競選經費，「他們有錢，我有雙腳」，他一步一腳印勤走基層，爭取市民的認同，是他一直以來秉持的初衷，也在這當中聽到很多市民朋友反映，才會在這段時間擘畫很多具體政見。

今天國民黨全代會造勢活動以棒球風為主，讓所有直轄市、縣市長參選人圍繞成一個「倒8」隊形的數學無限量符號，不過媒體詢問黨中央著重拉抬新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，是否被搶走風采？

蔣萬安回應，很高興大家認同這次競選台北市長的slogan「你加台北就是無限」，這概念就是希望每一個人，來到台北就可以實現個人價值、夢想，創造無限可能，年底就是一場團體戰，相信年底選戰一定可以打出漂亮的一仗，就像今天排隊的陣型是一個無限，創造無限可能，為所有市民朋友打造更優質、宜居城市。